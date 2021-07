Albo się zaszczepimy, albo jesienią uderzy Delta. Najgroźniejszy wariant koronawirusa jest już stu krajach

Mężczyźni przechodzili obok siebie w galerii handlowej w Sydney. Kontakt nie był dłuższy niż pięć sekund. Ale to wystarczyło, by koronawirus, dokładniej jego najnowszy i najgroźniejszy w tej chwili wariant Delta „przeskoczył” z zakażonego na zdrowego. Nieświadomy zagrożenia stał się kolejną ofiarą Delty.

To nie science fiction, do takich spostrzeżeń doszli specjaliści, śledząc zapis kamer w galerii. Wynikało z niego, że wystarczył krótki kontakt między nieznajomymi, by Delta przeniósł się z jednego człowieka na drugiego. Reakcja władz była równie błyskawiczna: Sydney objęto dwutygodniową blokadą, by ograniczyć rozprzestrzenianie się nowego wariantu. Ochroną byłyby masowe szczepienia przeciw Covid-19, ale tylko 5 proc. populacji Australii dostało dwie dawki.