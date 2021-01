Zwolnienia w LOT. Joński: Musimy zatrzymać haniebne i bezsensowne akcje zwalniania ludzi

- Musimy zatrzymać haniebne i bezsensowne akcje zwalniania ludzi w spółce, która dostała w zeszłym roku 3 mld zł na utrzymanie pracowników- mówił Dariusz Joński, KO podczas konferencji poświęconej zwolnieniom pracowników w PLL LOT. - Kontrolami poselskimi i komisjami chcemy zahamować decyzje prezesa LOT-u o wyrzuceniu ludzi na bruk- zapowiedział.

- Sytuacja w LOT jest dramatyczna. Narodowy przewoźnik traktuje stewardesy gorzej niż szef warzywniaka. Stewardesy zarabiają obecnie poniżej płacy minimalnej. Zarabiają połowę wynagrodzeń, które miały wcześniej- mówił podczas konferencji prasowej Piotr Szumlewicz ze Związkowej Alternatywy. - Personel pokładowy nie wie co się dzieje, nie wie jakie są przyczyny zwolnień. Naszym zdaniem merytorycznych zwolnień nie ma- tłumaczył. Jak tłumaczył, Związek zwrócił się do prezesa PFR, Pawła Borysa z prośbą o wyjaśnienie "jak to jest możliwe, że państwo polskie pożycza 3 mld zł i pozwala na obniżanie wynagrodzeń do kwoty poniżej płacy minimalnej i pozwala na masowe zwolnienia pracowników etatowych oraz promowanie śmieciowego zatrudnienia".

- Zwróciliśmy się również z wnioskiem w ramach informacji publicznej do premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, żeby nam wyjaśnili na co te 3 mld zł mają być przeznaczone i czy jakiekolwiek pieniądze mają zostać przeznaczone na wsparcie dla pracowników i pracownic etatowych- mówił.

Z kolei Agnieszka Szelągowska, przewodnicząca Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego LOT tłumaczyła, że spółka w "żaden sposób nie uwiarygodniła tego dlaczego musi się pozbyć personelu pokładowego, akurat tego na etatach". Samoloty wbrew temu, co się wszystkim wydaje, codziennie latają. Mamy po 40- 50 lotów. Jednak pracownice etatowe nie dostają tej pracy, na jedną stewardesę z umową o pracę, w samolocie znajdują się 3 lub 4 osoby ze spółek zewnętrznych- wyliczała. - Informacja którą otrzymaliśmy 30 (30 grudnia 2020 roku- przyp. red.) o zwolnieniach grupowych załamała nas- tłumaczyła. - Bez żadnego tryby chce się nas wymienić na nowszy model- dodała.

Szelągowska tłumaczyła, że w lotnictwie doświadczenie jest największym walorem i "właśnie tych najbardziej doświadczonych pracowników firma chce się teraz pozbyć". - Uważamy, że jest to skandaliczna decyzja, oszczędności są żadne. Tę pracę i tak ktoś będzie musiał wykonać. Te loty się odbywają i będzie się ich odbywać dużo więcej w trakcie sezonu letniego- tłumaczyła i zaapelowała do prezesa LOT-u Rafała Milczarskiego, żeby nie zwalniał pracowników. - Proszę przyjmować, bo potrzebuje pan pracowników. Trzeba się kierować interesem spółki, a w interesie spółki jest to żeby miała dobrych, doświadczonych pracowników, którzy w bezpieczny i odpowiedni sposób są w stanie zadbać o pasażerów i samoloty-podsumowała.

Obecny podczas konferencji poseł KO Dariusz Joński przypomniał, że uczestniczył w kontroli w spółce "kilka miesięcy temu" podczas której był przekonywany, że "żadnych zwolnień nie będzie, a LOT będzie się rozwijał". - 30 grudnia 2020 roku poajwił się wniosek o zwolnienia, który dotyczy 300 osób. Jak się okazuje nikt ze związkami zawodowymi w tej spółce nikt nie rozmawiał- mówił. - Dzisiaj wysłaliśmy pismo do marszałek Witek o zwołanie Komisji Infrastruktury w trybie pilnym. Wyznaczyliśmy datę na przyszła środę, żebyśmy mogli porozmawiać o sytuacji z panem prezesem oraz z pracownikami- powiedział i dodał, że rozpoczną się kontrole krzyżowe. - W piątek będziemy chcieli się spotkać i porozmawiać z panem prezesem- zapowiedział. Celem spotkania ma być "zahamowanie zwolnień pracowników do czasu wyjaśnienia wszystkich pojawiających się informacji".

- Rozpoczniemy również kontrole w PFR, który przekazał 3 mld zł na ratowanie LOT-u. Chcemy wiedzieć na co te pieniądze poszły- mówił. Joński dodał także, że ogromne zainteresowanie wzbudza także zakup niemieckich linii lotniczych Kondor, które w styczniu zakupił LOT, a w kwietniu sie wycofał z tego zakupu. - Wiemy, że będą za t ogromne kary i chcemy w tej sprawie ustalić fakty- wyjaśnił.

Jako drugą sprawę wymienił bazę LOT w Budapeszcie. - Ta baza przynosi ogromne starty i chcemy wiedzieć jakie inne oprócz politycznych były przesłanki żeby ją otwierać i utrzymywać, bo te koszty są ogromne, a utrzymywanie bazy prawdopodobnie odbywa się kosztem zwykłych pracowników- mówił. - Musimy zatrzymać haniebne i bezsensowne akcje zwalniania ludzi w spółce, która dostała w zeszłym roku 3 mld zł na utrzymanie pracowników. Te kadry są na wagę złota, jak się otworzy rynek, to się okaże, że nie będziemy mieli pilotów i stewardes. Ani francuski, ani włoski ani niemiecki narodowy przewoźnik w tak trudnym momencie nie polityzowałby sobie na to. Rozpoczynamy kontrole poselskie i komisje aby zahamować te decyzje prezesa LOT o wyrzuceniu ludzi na bruk- podsumował. Zwolnienia grupowe u największego polskiego przewoźnika - W środę do związków zawodowych w spółce trafiło zawiadomienie na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników- podał portal tvn24.pl powołując się na źródła w PLL LOT.

Czytaj także Zwolnienia grupowe w LOT

"Powodem planowanych zwolnień grupowych jest bardzo ciężka sytuacja finansowa narodowego przewoźnika wywołana pandemią COVID-19, która dotknęła całą branżę lotniczą"- miało być napisane w dokumencie do którego dotarł portal. Do zwolnień grupowych ma dojść od 20 stycznia do końca lutego - podał portal.

Kłopot ze skarbówką. Nadpłacony podatek nie do szybkiego odzyskania