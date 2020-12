Zwolnienia grupowe u największego polskiego przewoźnika. Pracę może stracić około 300 osób

- W środę do związków zawodowych w spółce trafiło zawiadomienie na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników- podaje portal tvn24.pl powołując się na źródła w PLL LOT.

"Powodem planowanych zwolnień grupowych jest bardzo ciężka sytuacja finansowa narodowego przewoźnika wywołana pandemią COVID-19, która dotknęła całą branżę lotniczą"- miało być napisane w dokumencie do którego dotarł portal. Do zwolnień grupowych ma dojść od 20 stycznia do końca lutego - podaje portal.

- Nieoficjalnie mówi się, że zwolnionych ma być 300 osób. Najlepiej by było, gdyby zaczęli od osób, które mają już uprawnienia emerytalne – mówi przedstawiciel spółki, cytowany przez portal.

"LOT utrzyma większość zespołu, a ograniczenie etatów, na tle branży, jest niewielkie"- odpowiedziało portalowi biuro prasowe PLL LOT.

LOT z zatwierdzoną pożyczką

Komisja Europejska i Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zaakceptowały pakiet pomocowy dla LOT-u w wysokości 2,9 mld PLN. Składa się on z pożyczki w kwocie 1,8 mld PLN oraz podwyższenia kapitału zakładowego o 1,1 mld PLN. - Takie warunki finansowania umożliwiła dobra kondycja LOT-u sprzed pandemii- napisano w komunikacie prasowym na stronie przewoxnika.

– Linia lotnicza jest napędem dla gospodarki, turystyki i gwarancją bezpieczeństwa logistycznego państwa. Przed pandemią, z roku na rok notowaliśmy wzrosty niemal w każdej kategorii i wypracowywaliśmy rekordowe zyski. Wiemy, jak wrócić na ścieżkę intensywnego rozwoju i to zrobimy– mówi Rafał Milczarski, prezes LOT-u, cytowany w komunikacie.