Zmiany w szczepieniach. Od 1 lipca drugą dawkę możemy przyjąć w innym punkcie

Szczepionki na COVID-19 będą płatne? Niedzielski: Gwarancja do końca września

Niedzielski wskazał, że w takiej sytuacja dana osoba będzie musiała „zadzwonić, odwiedzić punkt i się umówić”. - Jeżeli punkt dysponuje wolnymi szczepionkami w danymi dniu, to może to być zrealizowane od ręki. Nie będzie żadnych zapisów, żadnej biurokracji, to wszystko jest już po stronie centrum informatycznego obsługującego pacjentów i cały proces szczepień będzie załatwiony – powiedział minister.