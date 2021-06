Szczepionki na Covid-19 będą płatne? Niedzielski: Gwarancja bezpłatności do końca września

- Prowadzimy różne analizy i dyskusje. Przede wszystkim gwarantujemy, że do końca września na pewno te warunki szczepień się nie zmienią, czyli każdy, kto chce się zaszczepić do końca września, na tych samych warunkach będzie mógł to uczynić - zapewnił minister zdrowia na antenie Radia Plus

Adam Niedzielski przypomniał, że sama usługa szczepienia kosztuje 60 zł, bo tyle NFZ refunduje przychodniom za jego wykonanie.