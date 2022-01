„Złe zamiary Rosji”. Rzecznik rządu o „realnym zagrożeniu”

Rzecznik rządu rozpoczął konferencję prasową od sytuacji wokół Ukrainy. Mówił, o „realnym zagrożeniu ze strony Rosji”, które jest obecnie skierowane w stronę tego kraju i wskazywał na działania Kremla, zaburzające sytuację geopolityczną w naszym regionie.

Piotr Müller przypomniał, że we wtorek premier Mateusz Morawiecki udaje się z wizytą do Kijowa. – To wyraz solidarności z Ukrainą w tym trudnym okresie. Polska od wielu miesięcy wspiera Ukrainę na arenie międzynarodowej i podejmuje działania w celu zapobieżenia agresji ze strony Rosji – podkreślał.

Rzecznik rządu mówił, że solidarność międzynarodowa, a także działania Polski przynoszą już efekty w postaci wspólnych stanowisk, działań państw europejskich i zwiększenia świadomości rzeczywistego ryzyka związanego z atakiem Rosji na Ukrainę.