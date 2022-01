Szef BBN Paweł Soloch: Polska przekaże broń Ukrainie

Informację w tej sprawie szef BBN przekazał podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Nawiązując do ostatniej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch wskazywał, że popłynął z niej mocny przekaz wspólnego, ponadpartyjnego stanowiska polskich elit wobec sytuacji na Ukrainie.

– I tutaj kwestia, która była poruszana we wszystkich rozmowach pana prezydenta czy to z prezydentem Zełenskim, czy z sojusznikami w NATO, czy wreszcie z naszym rządem, z ministrami, ale również co było dyskutowane podczas Rad Bezpieczeństwa Narodowego, kwestia pomocy Ukrainie. Mówimy o wsparciu politycznym, ale też mówimy o pomocy materialnej, materialnej zarówno w wymiarze humanitarnym, ale też również w wymiarze wojskowym – mówił.

Szef BBN podkreślił, że Andrzej Duda jest orędownikiem wojskowego wsparcia naszego sąsiada. – Już państwo częściowo wiecie o tym, że takie rozmowy były prowadzone, ale zapadła również decyzja o przekazaniu stronie ukraińskiej amunicji o charakterze defensywnym, amunicji, która ma służyć obronie, nie atakowi – poinformował.