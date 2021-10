Ziobro: Zwrócę się do rządu o pozwanie Niemiec do TSUE za upolitycznienie sądownictwa

Szef resortu wskazał, że Polska wprowadziła „zasadę odwołania się do woli parlamentu, jako jednego z elementów, przy powoływaniu sędziów”. - Wprowadziliśmy mechanizmy demokracji do systemu powoływania sędziów i ten fakt stał się naczelnym zarzutem, jakoby oznaczało by to upolitycznienie - powiedział Ziobro.

Jego daniem „to stało się głównym zarzutem względem Polski mimo przyjętych zabezpieczeń, które mają przed tym chronić”.

Ziobro dodał, że „praworządność jest filarem, na którym opiera się Unia Europejska”. - Jednak, by to wszystko działało, potrzebna jest równość wszystkich państw w kwestii praworządności – stwierdził.

Wskazał, że skoro zasadą UE jest równość traktowania wszystkich obywateli, należy przyjrzeć się również procesowi powoływania sędziów w Niemczech. - Wybór ten ma charakter czysto polityczny. O tym, kto będzie sędzią Sądu Najwyższego decydują de facto politycy (…) Dlatego skieruję do Rady Ministrów wniosek o rozważenie podjęcia procedury prawnej pozwania Niemiec przed TSUE za naruszenie traktatów UE przez upolitycznienie sądownictwa. Jesteśmy w Unii Europejskiej i wszyscy muszą być równi wobec prawa – mówił minister.