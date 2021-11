Zima w natarciu. Czekają nas pierwsze śnieżyce

Po umiarkowanie ciepłym weekendzie, nastał chłodny poniedziałek, który upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie dziś maksymalnie od 2 do 8 stopni Celsjusza.

Z niskimi temperaturami musimy się jednak oswoić, bo – jak wynika z najnowszych prognoz – już w najbliższy weekend czeka nas natarcie zimy. W sobotę spodziewamy się deszczu ze śniegiem, zaś w niedzielę opadów śniegu. Początkowo będzie sypało na Śląsku. Następnie strefa ta powędruje w głąb kraju, gdzie przyniesie opady śniegu w nocy z niedzieli na poniedziałek. W poniedziałek będzie sypało w zachodniej i północnej części kraju. Opadom śniegu będą towarzyszyły niskie temperatury, ok. 0-4 st. C.

Grubość pokrywy śnieżnej ma wynieść od 5 do 10 centymetrów. W związku z tym, że będzie to śnieg mokry i że podłoże nie jest jeszcze wychłodzone, biała aura nie utrzyma się długo. Na pewno warunki atmosferyczne spowodują utrudnienia na drogach. Jest to więc ostatni dzwonek na wymianę opon.

TVN Meteo, wp.pl