Opony letnie, zimowe, czy całoroczne? Jak wybrać dobre opony do samochodu?

Opony letnie - charakterystyka

Przed wymianą opon warto zainteresować się, czym powinny charakteryzować się opony letnie. Czym różnią się opony letnie od zimowych? Przede wszystkim składem mieszanki, z której są wykonane. Opony letnie są twardsze od opon zimowych. Jak sama nazwa wskazuje, opony letnie, przystosowane są do jazdy latem, a dokładniej do temperatury powyżej 7°C. Co się dzieje z oponami, kiedy temperatura spadnie poniżej 7°C? Opony letnie zimą stają się bardzo twarde, nie są przystosowane do niskich temperatur, co zdecydowanie utrudnia jazdę, a przede wszystkim hamowanie na śliskiej powierzchni.

Oprócz mieszanki ważna jest rzeźba bieżnika opon. W przypadku opon letnich nie musi być on tak głęboki, jak w przypadku opon zimowych. Ponieważ opony letnie mają być przystosowane do jazdy po suchej lub mokrej nawierzchni, ich bieżnik jest tak skonstruowany, aby z łatwością mógł odprowadzać wodę. Dodatkowo ważny jest również komfort jazdy, więc opony letnie nie będą tak hałasować, jak zimowe przy wysokich temperaturach. Polskie prawo wymusza jednak trzymanie się pewnych zasad. Bieżnik opony nie może być płytszy niż 1.6 mm. W praktyce okazuje się, że i to jest za mało. Warto o tym pamiętać zanim zdecydujemy się na zakup konkretnych opon.