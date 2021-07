Ziemia z lotu ptaka. Tak zniszczyliśmy ją w ciągu 37 lat. Animacja timelapse z Google Earth pokazuje przerażające zmiany JK

Google Maps udostępnia nie tylko aktualne zdjęcia satelitarne Ziemi, ale także ujęcia historyczne wykonywane od 1984 roku. Widać na nich jak na dłoni postępującą degradację naszej planety - kurczącą się pokrywę śnieżną, topniejące lodowce i znikające lasy. Niezwykle szybkie tempo obserwowanych obecnie zmian prowadzi do unicestwienia wielu gatunków zwierząt i roślin. Miliony ludzi zostanie dotkniętych suszą. Naukowcy już teraz mówią o kolejnym, wielkim wymieraniu. Nie wierzycie? Zobaczcie sami. Przejdź do galerii by zobaczyć wideo timelapse ukazujące niepokojące zmiany.