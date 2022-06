„Zdrowe życie”. Prezydent Andrzej Duda zainaugurował ogólnopolski projekt profilaktyki zdrowotnej Hubert Rabiega

– Żywności, która szkodzi, jest bardzo dużo. Narasta też liczba bodźców, które nam szkodą. Jest też coraz więcej stresu – mówił prezydent Andrzej Duda fot. Adam Jankowski/Polska Press

– Niezwykle ważnym rodzajem bezpieczeństwa dla nas wszystkich jest bezpieczeństwo zdrowotne. Bezpieczeństwo nasze, naszej rodziny – powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda podczas konferencji inaugurującej projekt „Zdrowe życie”. – Dbanie o siebie jest obowiązkiem. Po to, by być dla najbliższych jak najdłużej. Po to, by swoją obecnością i swoimi siłami gwarantować bezpieczeństwo rodziny, najbliższych jak najdłużej – podkreślał prezydent.