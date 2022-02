Zbigniew Rau jedzie do Kijowa. Dyplomatyczna ofensywa Polski OPRAC.: Grzegorz Kuczyński

Zbigniew Rau jest od 1 stycznia przewodniczącym OBWE fot. Sebastian Indra/MSZ

W środę szef MSZ Zbigniew Rau udaje się do Kijowa. To kolejna zagraniczna wizyta polskiego ministra w ostatnim czasie związana w dużej mierze z kryzysem na wschodzie Europy. Niedawno Rau był w USA, a w przyszłym tygodniu pojedzie do Moskwy. Podkreślić należy, że występuje nie tylko jako szef polskiej dyplomacji, ale też jako przewodniczący OBWE.