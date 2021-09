Zapad 2021: Groźny sprzęt wojskowy Rosji u granic Polski. Prezydent Łukaszenka straszy Zachód

Rosyjscy żołnierze używali robotów bojowych Platforma-M. Są one zdalnie sterowane, osadzone na podwoziu gąsienicowym i wyposażone w cztery granatniki i karabin maszynowy typu kałasznikow. Rosyjskie agencje informacyjne dodały, że był to pierwszy przypadek użycia takiego sprzętu. Przetestowano go na poligonach wojskowych pod Kaliningradem. Zmotoryzowani strzelcy i spadochroniarze ćwiczyli ich użycie w warunkach miejskich. Roboty służyły również do „wyrąbywania” przejść na polach minowych.