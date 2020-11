Zamieszki podczas Marszu Niepodległości w Warszawie. Policja użyła siły. "Nie możemy tu mówić o zgromadzeniu spontanicznym"

Policja w Warszawie poinformowała, że zablokowane dla ruchu są Al. Jerozolimskie od pl. Zawiszy do ronda Waszyngtona. Przez Aleje nie można też przejechać ulicami Kruczą, Bracką czy Emilii Plater. - W naszej rzeczywistości prawnej doszło sytuacji w której organizator marszu nie respektuje wyroków sądu. To jest informacja kluczowa, bo był zakaz organizowania tego marszu przez prezydenta Trzaskowskiego. A z drugiej strony mieliśmy wyrok sądu – skomentowała na antenie TVN24 Karolina Gałecka, rzeczniczka ratusza i dodała, że trudno jest powiedzieć, czy to jest przemarsz, czy to jest przejazd – dodała.

Sylwester Marczak ze stołecznej policji. na antenie TVN24 przyznał, że "mamy do czynienia ze zgromadzeniem, które ma charakter nielegalny". - Mam wrażenie, że pani rzecznik wypowiada się w oparciu o informacje, które są przekazywane są być może przez Twittera lub inne środki przekazu. W przypadku działań policji, nasze informacje są zbierane z wielu źródeł- tłumaczył odwołując się do słów rzeczniczki ratusza. - Wypowiedź pani rzecznik była emocjonalna. Bo w tej chwili widzimy dużą grupę osób, dużą grupę pojazdów. Nasze działania skupiają się przede wszystkim, żeby było bezpiecznie – dodał.

Komenda stołeczna policji odniosła się do zarzutów, jakie zostały skierowane w jej stronę przez Roberta Bąkiewicza. Na Twitterze oskarżał on funkcjonariuszy o umyślne prowokacje względem uczestników marszu. "Policja od początku dążyła do konfrontacji, stała we wszystkich bocznych ulicach. Na skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich z Nowym Światem z budynku leciały petardy na manifestantów, kiedy na dole stała w dużej ilości policja. To sprowokowało zamieszki w tym miejscu" - napisał.