Zamieszanie ws. szczepień. Dworczyk: System wyznaczy nowy termin błędnie zarejestrowanym

- Ruszyła także możliwość rejestrowania się dla osób w wieku 40-59 lat, które wcześniej zgłosiły za pośrednictwem formularza chęć zaszczepienia się. To grupa ok. 680 tys. osób. – mówił minister.

Dworczyk wyjaśniał, że czwartkowy błąd systemu polegał m. in. na tym, że osoby 40+, które zgłosiły wcześniej gotowość do szczepienia, mogły być teraz zapisane na konkretny termin - zamiast terminów majowych. Ok. 60 tys. osób w tym wieku zapisało się na terminy kwietniowe.

Dodał, że jest bardzo duże obciążenie systemów informatycznych. - Obciążenie profilu zaufanego to ok. 500 osób na sekundę próbujących się logować. Prosimy, żeby korzystać z tych kanałów: infolinia 989, e-rejestracja na http://pacjent.gov.pl lub SMS – wymieniał szef KRPM.

Dworczyk: system działa, internauci: nie działa

Dziennikarze wskazali, że otrzymują informacje od internautów, iż nie jest możliwe zalogowanie się do systemu szczepień. Tłumaczyli, że choć obecnie działa strona główna portalu, to niemożliwe jest zalogowanie się do Internetowego Konta Pacjenta i do serwisu szczepień.

- Nieprawdą jest, że system nie działa. Sami przed wejściem na konferencję prasową się zalogowaliśmy, żeby to sprawdzić. System zwalnia, problem powinien zniknąć w ciągu kilku godzin - przekonywał Michał Dworczyk.

Odpowiedzialność za chaos

Szef KRPM pytany był przez dziennikarzy, czy ktoś poniesie personalną odpowiedzialność, za załamanie internetowego systemu szczepień. - Przy każdym wypadku, nagłym zdarzeniu, na to, że ono ma miejsce, ma wpływ suma drobnych zdarzeń, które co do zasady nie powinny się zdarzyć, ale one mimo wszystko pojawiają się, mało tego, pojawiają się w tym samym momencie (…) mieliśmy do czynienia dokładnie z taką sytuacją, gdzie suma zdarzeń doprowadziła do takiej sytuacji – mówił Dworczyk. - Jest jedna osoba, która bierze za to odpowiedzialność i tą osobą jestem ja – dodał.