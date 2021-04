Wznowiono możliwość rejestracji na szczepienia przez stronę pacjent.gov.pl. Michał Dworczyk: IKP dostępne w pełnym zakresie

Niespodziewanie, w nocy ze środy na czwartek, rząd zmienił harmonogram szczepień. W związku z tym od 1 kwietnia chęć zaszczepienia mogą zgłosić już nawet 40-latkowie. Szef KPRM Michał Dworczyk przyznał, że doszło do "błędu w systemie" i na kilka godzin rejestracja zostanie wstrzymana.

Szef KPRM na czwartkowej konferencji prasowej tłumaczył zamieszanie z zapisami. - Uruchomiliśmy dzisiaj w nocy skierowania, które zostały wystawione dla takich osób, które się wcześniej zgłosiły w wieku od 40 do 59 lat. Łącznie takich osób zgłosiło się około 680 tysięcy. W tej grupie 40-latkowie stanowią około 350 tysięcy. Założenie było takie, że te osoby zaczną być obdzwaniane dzisiaj przez automat z propozycjami terminów szczepień, przy czym grupa 40-latków miała otrzymywać propozycje na maj – mówił. - Niestety w skutek błędu systemu zaczęły być zapisywane te osoby również w kwietniu – dodał.

Dodał, że w związku z programem szczepień nastąpiły „dwa potknięcia”. - Po pierwsze, to jest błąd systemu, w wyniku którego 40-latkowie byli zapisywani na kwiecień, a drugie potknięcie było związane z komunikacją, która zdecydowanie wczoraj powinna być bardziej efektywna, bo bez niej mieliśmy właśnie do czynienia z pewnym chaosem i zdezorientowaniem części osób. Za te dwa potknięcia przepraszamy – mówił.

Dworczyk dodał, że chodzi o jego odpowiedzialność jako pełnomocnika rządu ds. szczepień, to jest zawsze do dyspozycji premiera i „w każdej chwili mogę zmienić zadania, którymi się zajmuje”.- Komunikacyjnie nie wykazaliśmy się dzisiaj skutecznością. Natomiast tego rodzaju uruchamianie rejestracji i konkretnych terminów dla osób, które wcześniej wypełniły formularz już miało miejsce i to było traktowane, jako element funkcjonującego systemu. Tutaj zdecydowaliśmy się uruchomić znacznie większą kohortę – mówił.