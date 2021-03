Wzorst liczby zakażeń koronawirusem. Najwięcej w tym roku. Po południu konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

- Mamy 15 829 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (2910) , śląskiego (1873) , pomorskiego (1318) , wielkopolskiego (1138) , dolnośląskiego (1093) , warmińsko-mazurskiego (1083) , małopolskiego (1015) , podkarpackiego (1008) , kujawsko-pomorskiego (983) , łódzkiego (700) , lubuskiego (585) , zachodniopomorskiego (467) , lubelskiego (450) , podlaskiego (405) , świętokrzyskiego (318) , opolskiego (227) . 256 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną- podało w piątek Ministerstwo Zdrowia .

Z powodu COVID-19 zmarło 47 osób , natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 216 osób . Liczba zakażonych koronawirusem: 1 766 490 . Do tej pory z powodu koronawirusa w Polsce zmarło 44 912 osób.

- Rozważamy, aby ze względu na to, że sytuacja jest zróżnicowana w poszczególnych województwach, by przejść docelowo na tygodniowy system raportowania, a nie tak jak do tej pory dwutygodniowy – tłumaczył.

Zmiany w systemie szczepień

- Chcemy wydłużyć czas pomiędzy podawaniem pierwszej a drugiej dawki szczepionki - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. Z kolei ozdrowieńcy, będą szczepieni po 6 miesiącach od zakażenia i otrzymają tylko jedną dawkę preparatu.