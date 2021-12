Wyższa akcyza od stycznia 2022. O ile zdrożeją wódka, wino, piwo i papierosy? Minister finansów podał, jak zmienią się ceny

Wyższa akcyza na alkohol i papierosy będzie obowiązywać od stycznia - poinformował minister finansów Tadeusz Kościński.

W rozmowie z Polskim Radiem 24 minister finansów tłumaczył, jak wzrost akcyzy przełoży się na ceny alkoholu i papierosów. - Butelka wódki będzie droższa o ok. 1,50 zł, butelka wina ok. 16 gr, butelka czy puszka piwa podrożeją o ok. 6 gr, papierosy - ok. 30 gr. - stwierdził.

Stan polskich finansów

Dopytywany o tarczę inflacyjną, zapewnił, że zaproponowane w niej rozwiązania będą przedłużane, jeśli pojawi się taka konieczność. - Trzeba będzie pomóc biedniejszym, rozważyć dalszą pomoc - stwierdził. Tadeusz Kościński mówił również o stanie polskich finansów. - W 2016 r. luka VAT wyniosła ok. 27 proc. W 2021 r. to ok 10 proc. (...) To ogromna różnica, ok. 40 mln zł więcej trafia do budżetu, z czego możemy m. in. finansować programy społeczne - mówił.

- VAT to 52 proc. przychodów wydatkowych kraj Polski, na drugiej pozycji jest akcyza - ok. 18 proc., na trzeciej - PIT (ok. 17 proc.) - tłumaczył. - Gospodarka bardzo dobrze radzi sobie z wychodzeniem z pandemii, przychody podatkowe rosną szybciej niż myśleliśmy - zapewnił.

