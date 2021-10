Akcyza na alkohol i papierosy w górę, wyższe mandaty. Efekty 40. posiedzenia Sejmu

Jak pisaliśmy w piątek, Sejm przegłosował ustawę o budowie zapory na granicy polsko-białoruskiej, odrzucając jednocześnie poprawki Senatu i kierując ustawę na biurko prezydenta. Teraz ustawa będzie czekała już tylko na podpis Andrzeja Dudy.

W piątek posłowie zajmowali się jednak także innymi kwestiami, spośród których duże emocje budziła m. in. podwyżka akcyzy na alkohol oraz wyroby tytoniowe. Jak pisze portal Money.pl, gdyby posłowie opozycji zasiedli w ławach sejmowych w komplecie i razem zagłosowali przeciwko podwyżce, ustawa by przepadła. Część posłów klubu parlamentarnego PiS nie głosowała bowiem w ogóle, a część zagłosowała przeciwko podwyżce. Opozycja nie wykorzystała jednak szansy - część jej posłów nie pojawiła się na głosowaniu albo wstrzymała się od głosu.

W wyniku przyjętych zmian, akcyza na napoje alkoholowe wzrośnie o 10 proc. Podwyżka nie obejmie cydru i perry, których produkcję w Polsce rząd planuje wspierać. Podwyżka akcyzy obejmie też papierosy i inne wyroby tytoniowe. Zmiany te wygenerują większe wpływy do budżetu państwa - według szacunków rządu, może to być kwota nawet 2 miliardów złotych w każdym kolejnym roku. Rząd zapowiada, że środki te zostaną przeznaczone na opiekę zdrowotną, co pozwoli zwiększyć wydatki na zdrowie do poziomu 7 proc. PKB w ciągu nadchodzących lat. Jeszcze we wrześniu resort finansów stanowczo zaprzeczał, jakoby planowano podwyżki akcyz.