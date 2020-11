Wybory prezydenckie w USA: Joe Biden wygrywa nie tylko w Pensylwanii, ale i w Georgii. Jego sztabowcy mówią: godziny dzielą od zwycięstwa

Joe Biden wyprzedził w piątek Donalda Trumpa nie tylko w Pensylwanii, ale i w Georgii i jest kilka kroków od zwycięstwa.

Ale Donald Trump mówi, że wybory jeszcze się nie skończyły i dodaje, że to spisek przeciwko niemu.

Wygrana Bidena w Pensylwanii daje zwycięzcy 20 głosów elektorskich, co oznaczało, że Demokrata wygrałby wybory prezydenckie.

Do policzenia pozostały w tym stanie głównie głosy w Filadelfii, gdzie Biden prowadzi 80 proc. do 18 proc. Trumpa i Pittsburghu, gdzie prowadzi 58,74 proc. do 39,73 proc. Trumpa.