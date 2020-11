Joe Biden wygrał wybory prezydenckie w USA. Donald Trump: Te wybory są daleko od zakończenia [RELACJA]

Źródło:

Różnica głosów jest zbyt mała, by stwierdzić, kto wygrał - powiedział podczas konferencji prasowej sekretarz stanu Brad Raffensperger. - W tej chwili skupiamy się na tym, by upewnić się, że każdy legalnie oddany głos zostanie zliczony i poprawnie zarejestrowany.

Wierzymy, że Amerykanie zasługują na pełną przejrzystość w sprawie liczenia głosów i certyfikacji wyborczej. Nie chodzi o trwające obecnie wybory, ale o integralność całego procesu wyborczego. Od początku mówiliśmy, że wszystkie legalne karty do głosowania powinny zostać liczone, a wszystkie nielegalne kart do głosowania nie powinny być liczone. A jednak na każdym kroku napotkamy na opór wobec tej podstawowej zasady ze strony Demokratów. Będziemy kontynuować ten proces w każdym aspekcie prawa, by Amerykanie mogli mieć zaufanie do naszego rządu. Nigdy nie przestanę walczyć o was i o nasz naród