Wtorek: 16 300 nowych, potwierdzonych przypadków zakażenia. Zmarły aż 132 osoby

Czerwone peleryny w czerwonej strefie w pustelni byłego ks. Natanka w Grzechyni. Rozpoczęła się „okupacja” pustelni [ZDJĘCIA] 27.10.

To tutaj w sobotę (24 października) do pustelni „Niepokalanów” w Grzechyni (pow. suski), byłego ks. Piotra Natanka przybyli jego wierni i rycerze Chrystusa Króla. Modlili się w intencji intronizacji Pana Jezusa na Króla Polski. Mimo rygorystycznych zakazów dotyczących zgromadzeń w czerwonej strefie, na uroczystości było co najmniej kilkaset osób. W efekcie narady wojennej, rozpoczęła się tam „okupacja”.