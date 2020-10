Nowe obostrzenia. Cała Polska czerwoną strefą? Nieoficjalnie: Zamknięte restauracje i puby, zakaz opuszczania domu przez seniorów

Z kolei, podczas środowego wystąpienia w Sejmie, szef rządu zapowiedział, że Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, podejmie dalsze decyzje co do zmian w sposobie nauczania. - W epidemii nie ma miejsc, które są całkowicie bezpieczne dla kogokolwiek, bo ona ma już charakter poziomy, rozprzestrzeniła się wszędzie. Kierujemy się zdaniem ekspertów i na początku zamknęliśmy dla nauki stacjonarnej szkoły ponadpodstawowe. To jest ponad 1,5 mln uczniów, którzy tworzą mobilność. Z wysoką dozą prawdopodobieństwa dzisiaj po południu na kolejnym sztabie kryzysowym podejmiemy decyzję o tym, że także wyższe klasy szkół podstawowych także będą podlegały nauczaniu zdalnemu lub hybrydowemu - powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier zaznaczył, że dla dzieci najmłodszych wg. ekspertów jest bardzo ważna nauka w klasach ze względu na efekty społeczne, dlatego rząd "stara się to różnicować". - Chcę jednak zapewnić, że nie zostawiamy dzieci samych sobie. Przeznaczyliśmy w pierwszej części i także latem tworząc przestrzeń techniczna do nauki zdalnej 370 mln zł, a teraz przeznaczamy kolejne 300 mln zł na naukę zdalną dla szkół - mówił. - Chcemy, by uczniowie uczyli się w sposób efektywny, skuteczny. Trzeba powiedzieć wprost - nauka zdalna to nie to samo co stacjonarna. Nauczyciel zawsze lepiej przekaże wiedzę, dlatego rozumiem nauczycieli, tych wszystkich, którzy woleliby taki stacjonarny tryb nauczania, ale musimy odpowiadać na to co nam grozi, a grozi nam przyrost osób zakażonych i musimy go powstrzymać - dodał.