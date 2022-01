„Wszystko pod kontrolą”. Prezydent Ukrainy wzywa, żeby nie panikować

- Wszystko jest pod kontrolą. Nie ma powodu do paniki – tak ukraiński przywódca w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych podsumowuje wyniki narady Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO). Zełenski zapewnił, że władze pracują na rzecz całkowitej deeskalacji sytuacji na wschodzie Ukrainy poprzez pokojowe rozwiązanie.

- My wiemy wszystko. Jesteśmy gotowi na wszystko. Wierzymy w to, co najlepsze. I robimy w tym celu absolutnie wszystko wspólnie z naszymi partnerami, dyplomatami i wojskiem. Oni są najlepsi, chronią nas, a my musimy ich chronić, zachować spokój i nie krzyczeć „wszystko stracone!” - powiedział Zełenski.