Ewakuacja Amerykanów i Brytyjczyków z Ukrainy. „Nadmierna ostrożność”

W niedzielę wieczorem Departament Stanu wydał nakaz rodzinom dyplomatów amerykańskich opuszczenia ambasady USA w Kijowie. Uzasadnił to „obawą nieuchronnej inwazji militarnej na Ukrainę”. Zezwolił też na wyjazd z Ukrainy pracownikom technicznym. Kijowska ambasada pozostanie otwarta, a zapowiedź nie stanowi ewakuacji – zapewnia Departament Stanu. Według CNN, to ambasada zwróciła się z prośbą o podjęcie takiego kroku.

- Szanując prawo innych państw do zagwarantowania bezpieczeństwa swoim misjom dyplomatycznym, uważamy taki krok strony amerykańskiej za przedwczesny i za przejaw nadmiernej ostrożności - powiedział Radiu Swoboda rzecznik MSZ Ukrainy Ołeh Nikołenko. Strona ukraińska przekonuje, że w ostatnim czasie nie zaobserwowano kardynalnych zmian w sytuacji bezpieczeństwa. Nikołenko podkreślił, że Rosjanie próbują siać panikę na Ukrainie i w opinii międzynarodowej, używając dezinformacji i fake newsów.

Biden rozważa wysłanie dodatkowych żołnierzy do krajów wschodniej flanki NATO

Departament Stanu zalecił też obywatelom USA rezygnację z planów podróży do Rosji z powodu obecnego napięcia. Z kolei amerykańska ambasada na Białorusi opublikowała komunikat, w którym apeluje do obywateli USA przebywających w tym kraju o zachowanie ostrożności – to również w związku z napiętą sytuacją wokół Ukrainy.