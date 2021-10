Wróci nauka zdalna? Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wyjaśnia Lidia Lemaniak

Adam Jankowski

– Niebezpieczeństwo zawsze istnieje. Zwłaszcza w tych regionach, gdzie mamy bardzo dużą liczbę zakażeń. Natomiast jestem przekonany, że jeśli miałoby do tego dochodzić, to najpierw musiałoby dojść do wszystkich innych ograniczeń, które znamy – mówił o ewentualnym przejściu na naukę zdalną w szkołach, minister edukacji i nauki, prof. Przemysław Czarnek.