"Squid Game" dotarło do polskich szkół: uczniowie imitują swoją śmierć. Ekspertka wyjaśnia, jak oglądanie serialu wpływa na psychikę dziecka

„Squid Game” nie dla dzieci

Przemoc, brutalne sceny i mrożąca krew w żyłach fabuła – tak w wielkim skrócie można opisać serial „Squid Game”, który w minionym czasie bije rekordy popularności na Netflixie (obejrzało go około 142 mln osób). Chociaż na platformie streamingowej widnieje informacja, że jest on dostępny dla widzów powyżej 16 roku życia, to z produkcją zapoznają się także młodsze dzieci – nawet 8- czy 9-letnie.

Ci, którzy do Netflixa nie mają dostępu, są w stanie dowiedzieć się o „Squid Game” z innych źródeł. Mówią o nim bowiem popularni youtuberzy, w przestrzeni internetowej można tworzyć gry na wzór tej serialowej, na YouTubie dostępne są zwiastuny, recenzje, a nawet nagrania z imitowania przerażającej rozgrywki.

W poszczególnych krajach zaczęły pojawiać się doniesienia o tym, że uczniowie wcielają w życie to, co zobaczyli w serialu. Wzorując się na „Squid Game”, tworzono gry z zabawy „Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy” – znęcano się nad dziećmi, którym nie udało się wygrać, stosowano wobec nich przemoc.