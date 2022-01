Witold Waszczykowski: Rosjanie w dalszym ciągu będą testować stronę amerykańską

Rosja nie zaprzestała gromadzenia sił wokół Ukrainy; co mogą przynieść rozmowy z OBWE, jeśli chodzi o kryzys?

Odpowiedzią na rosyjskie zachowanie jest stanowisko NATO, które zostało przyjęte w lipcu 2016 roku w czasie szczytu w Polsce, które jest określane jako 3xD: defense, deterrence, dialogue czyli obrona, odstraszanie, dialog. Oczywiście można podjąć rozmowy z Rosją, informujące Rosję o stanowisku NATO. Ale nie można podjąć rozmów po to, aby negocjować te warunki szantażu, które Rosja ujawniła kilka tygodni temu w czasie rozmowy Putin-Biden i potem, w czasie różnych spotkań z Amerykanami. To jest szantaż. Odpowiedzią na szantaż jest zdecydowana reakcja obronna. Czyli pokazanie groźby drastycznych sankcji, jakie mogą być nałożone na kraj, który dalej łamie prawo międzynarodowe i posługuje się agresywnymi działaniami. Drugą odpowiedzią jest dalsze wzmacnianie państw NATO-wskich sąsiadujących z Rosją poprzez wzrost liczby stacjonujących wojsk NATO, w tym amerykańskich. Natomiast błędem jest podejmowanie rozmów na temat dostosowania się NATO do szantażu rosyjskiego. Taką politykę dostosowania zapowiedział w listopadzie czy grudniu prezydent Biden. To jest błąd. Rosji nie można nagradzać za to, że kogoś nie zaatakuje. Rosję można nagradzać, jeśli przyczyni się do polepszenia sytuacji międzynarodowej przez wycofanie wojsk z Donbasu, z Gruzji, z Mołdawii, a najlepiej jeszcze za oddanie Krymu Ukrainie.