Wielka wymiana na linii Real Madryt - Chelsea? Ancelotti chce obrońców The Blues

Całość transferu Edena Hazarda z Chelsea do Realu Madryt miała kosztować Królewskich 160 milionów euro, co nie okazało się najlepszym biznesem. Belg zupełnie nie sprawdził się w stolicy Hiszpanii, więc coraz częściej mówi się o tym, że odejdzie z klubu. Czy lekarstwem na słabą formę będą przenosiny tam, gdzie czuł się najlepiej? El Nacional podaje, że Belg może znów trafić do Chelsea, ale Anglicy musieliby w zamian oddać swojego wychowanka do Realu.

Królewscy są bardzo zainteresowani sprowadzeniem Reeca Jamesa. Fanem talentu wahadłowego jest Carlo Ancelotti, który mocno naciska na transfer. Anglik jest jednak jednym z najlepszych piłkarzy Londyńczyków w tym sezonie, więc Hiszpanie musieliby dopłacić sporo pieniędzy Chelsea. James jest jednak mocno przywiązany do barw klubu, w którym się wychował, więc trudno oczekiwać, że taki transfer dojdzie do skutku.