Wielka Brytania rezygnuje z codziennych raportów o zakażeniach i zgonach na Covid-19 Hubert Rabiega

Najpóźniej do Wielkanocy brytyjski rząd chce zakończyć publikowanie codziennych statystyk dotyczących zakażonych, hospitalizowanych i zmarłych na Covid-19 - informuje w środę dziennik "The i". Według rządu Johnsona wirusa SARS-CoV-2 nie da się całkowicie wyeliminować i trzeba go zacząć traktować jak sezonową grypę. W zeszłym tygodniu na Wyspach przestały obowiązywać niemal wszystkie restrykcje covidowe.