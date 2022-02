Wiceminister zdrowia Włoch: Czas zarządzać zakażeniami koronawirusem jak grypą

W środowym wywiadzie dla grupy lokalnych dzienników, włoski wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri powiedział, że obecnie "nadszedł czas, by przejść do zwyczajnego zarządzania zakażeniami, tak jak to ma miejsce w przypadku grypy". Sileri dodał, że 31 marca prawdopodobnie przestanie we Włoszech obowiązywać stan wyjątkowy, który wprowadzono dwa lata temu, gdy wykryto pierwsze zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Zdaniem wiceszefa włoskiego MZ wobec zakażeń koroanwirusem należy wprowadzić zarządzanie podobne do tego, które jest stosowane w przypadku grypy: sezonowe szczepienia oraz nadzór na ciężkimi przypadkami. Sileri wskazał, że wariant omikron obserwowany w innych krajach.

Według szacunków profesora Andrei Crisantiego z uniwersytetu w Padwie odpornych na działanie wirusa SARS-CoV-2 jest już ponad 90 proc. obywateli Włoch, głównie dzięki szczepionkom. Zdaniem naukowca w tej sytuacji utrzymywanie wymogu okazywania paszportów covidowych jest pozbawione sensu.

"Według ekspertów Włochy mają już za sobą szczyt zakażeń obecnej fali pandemii. Ich liczba codziennie spada. Nadal wysoka jest dzienna liczba zgonów: ponad 400" - pisze PAP.



