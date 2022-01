Wielka Brytania: Ostatnia szansa Juliana Assange'a, by uniknąć ekstradycji do USA

Założyciel demaskatorskiego portalu Wikileaks Julian Assange może odwołać się do Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii przeciwko ekstradycji do Stanów Zjednoczonych - zdecydował sąd w Londynie.

W grudniu 2021 r. Wysoki Trybunał przychylił się do skargi władz USA, które odwołały się od wcześniejszej decyzji, mówiącej, że Julian Assange nie powinien być wydawany amerykańskich śledczym ze względu na ryzyko popełniania przez niego samobójstwa.

Amerykanie chcą postawić Assange’a przed sądem za to, że w 2010 i 2011 roku jego portal ujawnił tajne dokumenty dotyczących działań USA wojsk w Afganistanie i Iraku, co miało narazić na niebezpieczeństwo życie wielu amerykańskich żołnierzy. Obrońcy Assange’a przekonywali, że zarzuty przeciwko ich klientowi są motywowane politycznie. Sąd Najwyższy to ostatnia instancja w Wielkiej Brytanii i nie przysługuje od niego odwołanie.