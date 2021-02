Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości: Jesteśmy rozczarowani, że Platforma Obywatelska pokazuje kompletne oderwanie od rzeczywistości

- Muszę powiedzieć, że jesteśmy rozczarowani, że Platforma Obywatelska pokazuje kompletne oderwanie od rzeczywistości. Nie poruszano tematów, które są istotne dla Polaków – ocenił wicerzecznik PiS-u Radosław Fogiel. - To nie były rzeczy, które interesują Polaków. Ze spraw ważnych dla Polaków nie było tam nic. Chcemy mówić o faktach i liczbach, co rząd Prawa i Sprawiedliwości robi dla Polaków – dodał.

- Mają program - dać nam gwiazdkę z nieba. Ale tej gwiazdki nie da się dać – skomentował Robert Gontarz. Oprócz tego zaznaczył, że „dla Platformy Obywatelskiej istotne jest tylko dopchnie się do władzy.” - Rząd Platformy Obywatelskiej doprowadził do tego, że 337 tys. Polaków w latach 2010-2015 więcej musiało emigrować - za pracą, za chlebem, bo nie mogli znaleźć pracy, tu na miejscu w Polsce - dodał polityk.

Gontarz stwierdził także, że "rok 2020 jest rokiem szczególnie trudnym, pod kątem pandemii, ale i pod kątem globalnego kryzysu ekonomicznego. Mimo tego bezrobocie spadło do roku 2020 o ponad 1/3, co oznacza, że dużo więcej osób ma prace. Tarcze finansowe zdały egzamin".

Radosław Fogiel dodał także, że "PO nie ma do zaoferowania nic poza rytualnymi zaklęciami i straszeniem PiS-sem, do którego się wszyscy przyzwyczailiśmy". - Taka już nasza dola, że nie uchylamy się przed pracą. Program PO można odtworzyć na podstawie wypowiedzi polityków PO. Platforma lęka się zaprezentować swoje zamierzenia Polakom. Robimy to za nich - mówił.