Konferencja PO. Borys Budka: Potrzeba pięciu uczciwych, którzy przejdą na dobrą stronę mocy i wtedy przedterminowe wybory są realne

- Proponujemy opozycji rozmowę o przyszłości Polski, chcemy stworzyć "Koalicję 276" - powiedział podczas sobotniej konferencji szef PO Borys Budka. "Koalicja 276" pozwoli na obalanie prezydenckiego weta, co umożliwi realizowanie w Polsce potrzebnych zmian.

- Oddaliście kawałek wolności, ale państwo które miało być silne, zbankrutowało - rozpoczął Borys Budka, szef PO. - Pół miliona ludzi zmarło w Polsce, ponieważ rząd nie potrafił zabezpieczyć ich zdrowia - dodał. Budka podkreślił, że Polska zajmuje drugie miejsce od końca, jeśli chodzi o ilość zgonów. Szef Platformy Obywatelskiej zwrócił uwagę na lukę między liczbą zgonów, a urodzeń. - Największa luka - 115 tysięcy to tak, jakby z mapy Polski nagle zniknął Kalisz, Tarnów czy Koszalin. Wyobraźcie sobie, że to piękne miasto, takie jak Koszalin, nagle przestaje istnieć. To wszystko stało się dlatego, że rządzący nie mieli pomysłu, nie mieli planu, a państwo nie działało - powiedział Budka. - W trudnych czasach Polacy nie mogli liczyć na wsparcie państwa - ocenił.

Platforma Obywatelska jest partią zmiany

Borys Budka przekazał, że patrząc na ostatnie sondaże wyborcze, już dzisiaj zjednoczona opozycja byłaby w stanie wygrać wybory. - Ale to nie wystarczy. Żeby zmieniać Polskę, żeby spełniać wasze oczekiwania i marzenia, potrzebne jest coś więcej, bo nawet najlepsze pomysły nie będą mogły być zrealizowane, jeżeli w Pałacu Prezydenckim będzie zasiadał główny hamulcowy tych zmian - mówił. Lider PO zapowiedział, że będzie mu zależało na utworzeniu "Koalicji 276.""- Koalicja 276 to liczba posłów, która jest potrzebna, by obalić weto prezydenta. Proponujemy opozycji rozmowę o przyszłości Polski - mówił Budka.

Szef PO zwrócił uwagę, że "obecna większość ma 234 mandaty. Potrzeba 5-ciu uczciwych, którzy przejdą na dobrą stronę mocy i wtedy przedterminowe wybory są realne", a tym samym rząd Prawa i Sprawiedliwości straci swoją większość w Sejmie. - Razem chcemy zmienić telewizję publiczną, chcemy odpolitycznić prokuraturę, przywrócić rolę Krajowej Rady Sądownictwa, Sąd Najwyższy wyrwać z łap polityków i wreszcie naprawić Trybunał Konstytucyjny. By już nigdy więcej na skutek takich decyzji ludzie nie byli zmuszeni do wychodzenia na ulicę - powiedział szef PO.

Borys Budka zapowiedział, że opozycja po dojściu do władzy powoła od nowa Krajową Radę Sądowniczą oraz Trybunał Konstytucyjny. Oprócz tego wprowadzą zakaz pracy w spółkach skarbu państwa obecnych ministrów. - Nie może być tak, żeby kolega rozliczał kolegę. Nie może być tak, by prezes partii rządzącej był bezkarny tylko dlatego, że podlega mu prokurator generalny, minister sprawiedliwości. Żadna władza nie może być bezkarna. - mówił Budka.

"Jesteśmy za państwem obywatelskim" - Dziś jedyny podział jaki ma znaczenie to podział na tych, którzy żyją przeszłością i tych, którzy już teraz myślą o przyszłości - zaczął prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy zapowiedział, że będą zbierane podpisy pod obywatelskim projektem likwidacji TVP info. - Zlikwidujemy TVP Info i abonament RTV. Zbieranie podpisów zaczniemy już od poniedziałku - mówił.

- 6 procent PKB na służbę zdrowia w pierwszym roku rządów Platformy Obywatelskiej - zapowiedział Trzaskowski. Po czym dodał, że w każdym następnym roku będzie ono rosło. Oprócz tego PO planuje wprowadzić rozdział kościoła od państwa, między innymi poprzez odpis podatkowy na kościół, czy likwidację Funduszu Kościelnego.

- My dzisiaj nie przedstawiamy programu. My dzisiaj przedstawiamy podstawowe recepty, natychmiast, ponieważ państwo się wali i musimy w pierwszych dniach naszych rządów dokonać pewnych natychmiastowych zmian. W kolejnych tygodniach będziemy przedstawiali dokładne plany programowe, ale dzisiaj mówimy o tym co tu i teraz” – mówił Rafał Trzaskowski. Czas na środowisko W pierwszym dniu rządów PO, cała Puszcza Białowieska zostanie uznana za park narodowy oraz zostanie wprowadzony bezwzględny zakaz importu śmieci do Polski.

Oprócz tego Trzaskowski podkreślił, że należy przeznaczyć więcej pieniędzy dla samorządów, które przede wszystkim walczą za zmianami klimatycznymi między innymi poprzez wymianę pieców w domach.

- Państwo zrekompensuje obywatelowi wydatki na wizytę u specjalisty, edukację i koszty lepszego powietrza - podkreślono. "Czas na zmiany bez kobiet" "Teraz Trzaskowski o tym, że kobiety to wyszły na ulicę żeby realizować program Platformy Obywatelskiej. Ani słowa o prawie do przerywania ciąży. Gruba bezczelność jednak" - skomentował konferencję Maciej Konieczny, poseł Lewicy.

– Z nimi jest tak, że jak mają spadek notowań i są w du..., to pojawia się koncepcja jednej listy do parlamentu. Od razu niektóre media są zachwycone, jaki to nowatorski pomysł się pojawił. Zresztą marzenia niektórych mediów, że pojawi się lider opozycji na białym koniu mogą się skończyć tym, że za chwilę koni w Polsce zabraknie. Jechał już na nim: Tusk, Kijowski, Petru, a nawet Frasyniuk – ocenił Włodziemierz Czarzasty w Rozmowie #BezUników Piotra Witwickiego..

"Nowy program Koalicji Obywatelskiej ma być receptą na uzdrowienie życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Czy tak będzie? Zobaczymy wkrótce" - napisał na Twitterze Piotr Zgorzelski, poseł PSL.

"Program Platformy będzie jak każdy poprzedni - dobry, bo nieużywany" - skomentował Marcin Horała, wiceminister infrastruktury. Wypowiedział się także szef Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Kosiniak-Kamysz. "Współpraca na opozycji jest możliwa, by ratować przedsiębiorców, naprawić sytuację w ochronie zdrowia i poprawić jakość edukacji młodych Polaków. Szukajmy rozwiązań wokół problemów naszych Rodaków, a nie wokół politycznych scenariuszy, bo to nie tylko one wygrywają wybory" - napisał.

"A zatem Koalicja proponuje kolejną koalicję. Z jednej strony naprawdę cieszę się, że przebudziliśmy opozycję z zimowego snu. Z drugiej niepokoi mnie planowanie małżeństwa bez pytania o zdanie wybranka. Trudno mówić o poważnym związku, gdy dowiadujesz się o nim z YouTube'a" - ocenił Szymon Hołownia.

