Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska: Czwarta fala zaczyna przyspieszać

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska był w poniedziałek gościem Polskiego Radia 24. W audycji przekazał najnowsze informacje o sytuacji epidemicznej w kraju.

– Czwarta fala zaczyna przyspieszać. Wyraźnie się to przedstawia w liczbie przyjmowanych pacjentów zakażonych COVID-19 do polskich szpitali – powiedział. Jak dodał, w ciągu ostatniej doby przyjęto do szpitali kolejne 433 osoby zakażone koronawirusem. Łącznie w tej chwili hospitalizowanych jest 10221 pacjentów covidowych. Wiceszef resortu zdrowia zwrócił uwagę, że do szpitali coraz częściej trafiają osoby młode, ogólnie zdrowe i aktywne, jednak niezaszczepione.

Z przekazanych przez niego informacji wynika ponadto, że obecnie dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 15 tysięcy łóżek i bufor ten systematycznie jest powiększany.

Waldemar Karska zaapelował do Polaków o przestrzeganie zasad D-D-M (Dystans – Dezynfekcja – Maseczka – red.). – Jeżeli nie będziemy przestrzegać tych zasad, do których chyba wszyscy już za bardzo się przyzwyczailiśmy - już ich nie przestrzegamy - to rozprzestrzenianie się koronawirusa, szczególnie teraz, w okresie jesienno-zimowym, będzie większe – ostrzegł polityk.