Warszawa: Koronawirus dopadł młodszych mieszkańców stolicy. Ponad połowa zachorowań dotyczy 20- i 30-latków

Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy odpowiadający za zdrowie, przygotował miesięczny raport dotyczący pandemii koronawirusa. - Przez cały wrzesień w Warszawie było 1857 zachorowań. Jak na gęstość naszego miasta i częstotliwość kontaktów społecznych można powiedzieć, że to niedużo. Ale trzeba dążyć do tego, żeby zakażeń było jak najmniej – tłumaczy Rabiej.

Skąd są przypadki zachorowań? Jak podaje wiceprezydent prawie 60 proc. zakażeń to przypadki z kwarantanny u osób, które miały wcześniej kontakt z zakażonym. 30 proc. to zachorowania z transmisji poziomej (nie można ustalić skąd się wzięły), a 10 proc. to ogniska z zakładów pracy i szkół.

- Póki co nie ma zbyt wielu zakażonych w szkołach - podaje Paweł Rabiej. - Zakażamy się w miejscach, gdzie kontakty międzyludzkie są wyjątkowo gęste – dodaje.

Koronawirus dopadł młodych warszawiaków

Z danych pokazanych przez ratusz wynika, że ponad połowa chorych na covid-19 we wrześniu to osoby w wieku w 20-40 lat. Rzadziej niż w ubiegłych miesiącach zakażają się za to seniorzy, czyli grupa w której śmiertelność z powodu koronawirusa jest najwyższa.