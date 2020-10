Epidemia koronawirusa w Polsce przyspiesza. Już brakuje łóżek w szpitalach. Dr hab Kuchar: "To ostatni dzwonek na zmianę zachowań"

Drugi lockdown w Polsce coraz bliżej. Ekspert: tego nie można wykluczyć. Sprawdź, od czego zależy drugi lockdown w Polsce? 2.10.2020

Kolejne dni przynoszą coraz bardziej dramatyczne dane dotyczące liczby zakażeń koronawirusem. 24 września 2020 po raz pierwszy liczba nowych przypadków przekroczyła tysiąc. A - jak zapowiada minister zdrowia - będzie jeszcze więcej zachorowań na covid-19. Czy grozi nam drugi lockdown w Polsce? Przypomnijmy, że kolejny lockdown wprowadził Izrael, wiele ograniczeń wprowadziła Wielka Brytania, a od 1 października 2020 stan wyjątkowy - po Czechach - wprowadza Słowacja. Nie odbędą się tam m. in. spotkania rodzinne, czy wydarzenia sportowe. Tymczasem w Polsce pojawiły się kolejne obostrzenia, m. in. dotyczące wesel i zmniejszenia liczby gości. Z kolei 1 października 2020 Ministerstwo Zdrowia podało, że mamy rekord zachorowań na koronawirusa - ok. 2 tys. Czy faktycznie będzie drugi lockdown w Polsce? Zdaniem ekspertów jeśli łóżka w szpitalach będą zajęte, to nie można tego wykluczyć.