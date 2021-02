Walentynki: pocałunki smakują lepiej bez papierosa. Co wielokrotnie zwiększa szansę na… zawarcie małżeństwa i jego przetrwanie

72 proc. małżeństw zawieranych jest przez osoby całkowicie niepalące. Małżeństwa tworzone przez palaczy stanowią jedynie 10 proc. ogółu – wynika z badań przeprowadzonych przez zespół naukowców (Pierre-André Chiappori, Sonia Oreffice, Climent Quintana-Domeque; Matching with a Handicap: The Case of Smoking in the Marriage Market) na zlecenie niemieckiego Instytutu Ekonomii Pracy (IZA). W przypadku par mieszanych małżeństwem kończy się statystycznie 12 proc. związków, w których stroną palącą jest mężczyzna i tylko 6 proc. par, w których pali kobieta.

Grono ekspertów zajmujących się kojarzeniem par – choćby poprzez popularne serwisy randkowe – sugeruje wręcz, by - oprócz znanych ostrzeżeń (typu „Palenie zabija” czy „Palenie powoduje raka”) – umieszczać na paczkach papierosów: „Palenie papierosów odstręcza ukochane/ukochanych”. Wprawdzie już dziś na etykietach możemy znaleźć przestrogę o fatalnym wpływie palenia na płodność, ale to jednak nie to samo.

Zabójczy wpływ nałogu papierosowego na związki widać także w statystykach rozstań. Wedle Rebeki Kippen, Bruce’a Chapmana i Peng Yu z prestiżowego Centrum Badań nad Polityką Gospodarczą Australijskiego Uniwersytetu Narodowego (ANU; „What’s Love Got To Do With It. Homogamy and dyadic approaches to understanding marital instability”), palenie papierosów może prowadzić do rozpadu związków tak samo jak alkoholizm. Jak wynika z wielu badań (m.in. Butterworth i inni) w przypadku par „mieszanych”, czyli takich, gdzie jedna osoba nałogowo pali papierosy, a druga nie, ryzyko rozstania jest zdecydowanie większe niż u niepalących.

Te dane i analizy są aż nadto mocnym dowodem na to, że palenie papierosów ma generalnie niszczący wpływ nie tylko na ludzkie zdrowie, ale i – ludzkie związki. Już sam fakt, że odsetek palaczy papierosów jest w społeczeństwie wyraźnie wyższy od odsetka tworzonych przez nich sformalizowanych związków, powinien dawać do myślenia.

A jak to wygląda w przypadku związków niesformalizowanych oraz tych, które mają szansę dopiero powstać. Popularny serwis eDarling zapytał o to swych użytkowników. Okazało się , że aż 41 proc. szukających miłości singli i singielek nie chce umawiać się z palaczami. Co więcej: 23 proc. badanych stwierdziło kategorycznie, że nigdy i za żadne skarby nie umówiłoby się na randkę z amatorem/amatorką papierosów.

Z powodu chronicznego niedotlenienia struktura skóry palacza jest trzykrotnie bardziej zniszczona niż u niepalących rówieśników. Z tego powodu nie tylko traci blask i zmienia kolor – kojarzący się wielu ludziom z „barwą trupią” - ale i przestaje być sprężysta, a przez to narażona jest na liczne mikropęknięcia i zranienia. Dym papieros wydatnie przyspiesza powstawanie wolnych rodników, a więc i – zmarszczek. Na twarzy palacza jest ich nie tylko relatywnie więcej, ale też są one znacznie głębsze niż u niepalących – tworząc nieprzyjemne bruzdy, jak u osób cierpiących na choroby dermatologiczne. Trzeba przy tym pamiętać, że dym papierosa niszczy nie tylko cerę twarzy, ale też skórę ramion i niższych partii ciała, przyczyniając się m.in. do obwisłości piersi.

Siekacze, które palacz pokazuje w uśmiechu, mają brunatno-śniade zacieki. Palacz ma pożółkłe palce i paznokcie oraz łamliwe włosy, co – zwłaszcza u mężczyzn z genetyczną predyspozycją do łysienia – niesie fatalne skutki dla urody, Chodzi jednak nie tylko o wygląd. Wrażeniom estetycznym towarzyszy bowiem zatęchły oddech, przypominający bliskim palaczy „swąd starego materaca w zawilgoconej szopie”.

Wszystko to stanowi wielkie wyzwanie dla życiowych partnerów/partnerek zdecydowanej większości nałogowców. Co więcej, jest to wyzwanie nie tylko o charakterze ideologicznym, estetycznym czy smakowym, ale też zdrowotnym. Osoba będąca w związku z nałogowym użytkownikiem papierosów jest narażona nie tylko na wdychanie zawierającego 4 tys. szkodliwych substancji dymu (czego nie da się do końca wyeliminować np. poprzez wychodzenie na balkon czy korytarz), ale i obcowanie z substancjami obecnymi w ślinie palacza. Co to za substancje?

„Palenie papierosów i wdychanie toksycznych związków zawartych w dymie prowadzi m.in. do uszkodzenia nabłonka urzęsionego, który wyściela drogi oddechowe i do przerostu gruczołów śluzowych. Nadprodukcja śluzu (flegmy) przy uszkodzeniu nabłonka urzęsionego, który możemy przyrównać do „pasa transmisyjnego” odprowadzającego w normalnych warunkach zanieczyszczenia środowiskowe wdychane z powietrzem, powoduje, że palacz musi wykasływać nadmiernie produkowany śluz wraz z kurzem, zanieczyszczeniami oraz związkami zawartymi w dymie tytoniowym. Nabłonek urzęsiony stanowi też barierę ochronną przed wdychanymi, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, wirusami i bakteriami. Jego destrukcja powoduje większą skłonność do infekcji. To zaś sprawia, że flegma palacza jest okresami czysta (jedynie nadmiar śluzu), a okresami podbarwiona żółto ropą z rozpadłych leukocytów, które bronią nas przed bakteriami” – tak opisuje to w portalu „Medycyna praktyczna dla pacjentów” (mp.pl) lek. med. Iwona Witkiewicz, specjalista chorób płuc, ordynator Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie, a zarazem konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób płuc i gruźlicy województwa zachodniopomorskiego. Ten opis jest odpowiedzią na list młodego człowieka zaniepokojonego zmianami w swoich ustach, a przede wszystkim nadmiarem „obrzydliwej flegmy”, po tym, jak zaczął nałogowo palić papierosy. Ów niepokój udzielił się także ukochanej chłopaka...