W środę rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie Senatu. Politycy zajmą się wyborem nowego Rzecznika Praw Obywatelskich

Kadencja poprzedniego rzecznika - Adama Bodnara, zakończyła się 9 września ubiegłego roku, jednak sprawował on cały czas funkcję RPO, ponieważ Sejm i Senat kilkukrotnie nie mogły dojść do porozumienia co do wyboru jego następcy.

- Mogę na różne sposoby oceniać wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Mogę wykazać cały szereg nieprawidłowości, które towarzyszyły wydaniu tego wyroku. Mogę twierdzić, że trybunał w ogóle nie powinien orzekać w takiej sprawie, gdyż przepis nie budził większych wątpliwości konstytucyjnych przez lata – mówił podczas poniedziałkowej rozmowy w TVN24 Adam Bodnar.