Ustawa medialna. Koalicja Obywatelska zorganizowała w Senacie wysłuchanie publiczne - „Kneblowanie demokracji”

- Bez wolnych mediów nie ma wolnych wyborów, a bez wolnych wyborów nie ma demokracji. My już mamy przedsmak tego, jak się zachowują media rządowe w kampaniach wyborczych. Jeżeli się odbierze widzom, słuchaczom media niezależne, to oni będą skazani na jeden jedyny strumień świadomości prezesa Kaczyńskiego - zaznaczyła.

Posłanka KO Iwona Śledzińska-Katarasińska otwierając debatę podkreśliła, że „ustawa w takiej formie nie powinna być procedowana, a mimo to pani marszałek uznała, ze można pracować nad ustawą, która łamie co najmniej trzy artykułu konstytucji”.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy medialnej wniesiony potocznie nazywany „lexTVN”. W środę ma być on procedowany na jednodniowym posiedzeniu Sejmu.

Klub Koalicji Obywatelskiej zorganizował we wtorek w Senacie wysłuchanie publiczne „Kneblowanie demokracji”.

- Chcieliśmy pokazać te wiadomości, (...) żeby przekazać, co nas czekaj, jaki świat byłby bez TVN-u. Nie trzeba już pamiętać PRL-owskiej telewizji, wystarczy obejrzeć "Wiadomości" lub TVP info - mówił prezes Towarzystwa Seweryn Blumsztajn.

We wtorek w całej Polsce odbędą się protesty w obronie wolnych mediów. A o godzinie 13 dziennikarze złożą w Sejmie apel w obronie TVN z listą ponad 750 podpisów.

Brak poparcia

Posłowie opozycji, a także Porozumienie Jarosława Gowina zapowiedzieli brak poparcia dla nowelizacji.

O ile opozycja jest za całkowitym odrzuceniem ustawy, to ugrupowanie Gowina stawia warunek – przyjęcie poprawki, której celem jest poszerzenie katalogu państw, na terenie których mogą mieć siedzibę osoby zagraniczne, o państwa należące do OECD, tym samym USA zaliczałyby się do tej grupy.