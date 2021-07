Porozumienie nie poprze ustawy medialnej bez ich poprawki. Strzeżek: Jesteśmy zwolennikami wolności mediów

Rzecznik Porozumienia Jan Strzeżek w rozmowie z PAP podkreślł, ze Porozumienie nie poprzez ustawy medialnej bez przyjęcia poprawki, którą oni proponują.

- Zgłosimy tę poprawkę jako wniosek mniejszości. Jeżeli poprawka nie zostanie przyjęta, Porozumienie nie poprze tej ustawy" – zapowiedział. Polityk dodał, że ugrupowanie jest zwolennikiem wolności mediów oraz to właśnie wolność była „jedną z wartości przyświecających powstaniu Zjednoczonej Prawicy”.

Poprawka Porozumienia do państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego wyłączonych z limitu 49 procent dodaje państwa OECD, w tym USA.

Wczoraj podczas obrad sejmowej komisji kultury i środków przekazu została złożona przez Stanisława Bukowca, jednak komisja ją odrzuciła.

- Wychodzimy z założenia, że jakiekolwiek akty prawa, które mogą sprawić, że któreś media w Polsce nie będą mogły nadawać, nie powinny mieć miejsca. Media nie mogą być wszystkie takie same, piękno polega na różnorodności. To różnorodność sprawiła, że Zjednoczona Prawica powstała i zaczęła wygrywać wybory. Tak samo na rynku medialnym jest potrzebny maksymalnie duży pluralizm. To już widzowie ocenią, która narracja i który sposób postrzegania świata i prezentowania faktów im odpowiada - podkreślił Strzeżek.