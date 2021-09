USA: Walka o Nord Stream 2 jeszcze się toczy. Izba Reprezentantów przyjęła nowe sankcje

Kontrolowana przez Demokratów amerykańska Izba Reprezentantów najpierw dodała do projektu ustawy o wydatkach na obronę USA na przyszły rok między innymi przepisy, które nakładałyby sankcje na rosyjski gazociąg Nord Stream 2, a teraz przyjęła ustawę o nowym budżecie obronnym (NDAA).

Poprawka została wprowadzona przez grupę polityków, kierowaną przez przedstawicieli Michaela McCaula (Republikanin z Teksasu) i Marcy Kaptur (Demokrata z Ohio). Mająca polskie korzenie Kaptur jest również współprzewodniczącą Kongresowego Klubu Ukraińskiego.

Wspomniana poprawka ma uniemożliwić amerykańskiemu prezydentowi to, co zrobił kilka miesięcy temu, odstępując od stosowania sankcji nałożonych przez Departament Stanu. Mowa o dwóch rundach obowiązkowych sankcji za pośrednictwem NDAA w 2019 i 2020 roku, co miało powstrzymać zakończenie kontrowersyjnej inwestycji. Sankcje uderzały w spółkę Nord Stream 2 AG i jej prezesa Matthiasa Warniga, prywatnie znajomego Władimira Putina.