Prof. Lewicki: Myślę, że gdyby Donald Trump pozostał prezydentem, porozumienia w sprawie Nord Stream 2 by nie było

Panie profesorze, wydaje się, że kwestia dokończenia gazociągu Nord Stream 2 jest już przesądzona, prawda?

Wydaje się, że sprawa została ostatecznie ustalona między prezydentem Bidenem, a odchodzącą kanclerz Merkel. I żadnych zmian w tej kwestii nie powinniśmy się spodziewać.

Wszystko wskazywało na to, że ta sprawa tak właśnie się zakończy, chociaż dyskusja na temat budowy Nord Stream 2 trwała do końca, prawda?

Ta sprawa jest wieloaspektowa. Zacznijmy od sytuacji Polski, bo to nas chyba najbardziej interesuje. Mam dość niekonwencjonalny punkt wiedzenia, a mianowicie, że Nord Stream 2 wcale nie jest dla nas niekorzystny, wręcz przeciwnie.

Dlaczego?

Właśnie! Proszę zauważyć, że w tej chwili otrzymujemy gaz rosyjski i Rosjanie mają nad rurociągiem jamalskim całkowitą kontrolę. Mogą go zamknąć, mogą przepuszczać gaz częściowo i mówić, że naprawiają rurociąg, poza tym w sporach Rosjan z Ukrainą też się z tym rurociągiem różne rzeczy dzieją. Po zainstalowaniu Nord Stream 2 będziemy otrzymywali gaz z Niemiec. Gdyby Gazprom chciał zrobić Polsce jakąś przykrość to nie będzie mógł, bo musi przesyłać gaz do Europy Zachodniej, no chyba, że chce wejść w konflikt z całą Europą. Oczywiście, zwycięstwo Putina nas drażni, nie chcemy, żeby odnosił sukcesy naszym kosztem, ale powtarzam: bezpieczeństwo dostaw będzie lepiej zagwarantowane niż do tej pory. Straci oczywiście Ukraina i słusznie nas niepokoi jakie będą skutki funkcjonowania NS2 dla Ukrainy, bo będzie możliwość odcinania dostaw gazu na Ukrainę przez Gazprom. Ukraina będzie słabsza, bo nie będzie miała Polski jako „współofiary” gospodarczej agresji Rosji.



Ukraina stara się o jakieś zadośćuczynienie, prawda?

Mówi się o tym, mówi się o zadośćuczynieniu finansowym, mówi się – to bardzo mgliste – o staraniach w zakresie zwiększania inwestycji amerykańskich i zachodnioeuropejskich na Ukrainie. Ale jak mówiłem, to bardzo mgliste obietnice, wyrażone ezopowym językiem. Myślę, że Ukraina będzie bardziej uzależniona od Putina, który będzie mógł teraz dla własnej satysfakcji pokazywać, kto tak naprawdę rządzi. Nie sądzę, żeby Putin chciał zagarnąć całą Ukrainę, to za wiele, za duże koszty, ale drażnić się może. Natomiast ze strony Unii Europejskiej, a właściwie Niemiec, mamy jedynie bardzo generalne obietnice, ale one nie są konkretne, nie są sformułowane w sposób, który dałby Ukrainie gwarancje dostaw gazu, albo przynajmniej gwarancje rekompensaty gospodarczej.



Mówi pan o kilku aspektach tej sprawy, a inne?

Inne? Czujemy, że przegraliśmy. Nasze starania o niedopuszczenie do eksploatacji Nord Stream 2 i poniesienie przez Putina i Gazprom bardzo dużych strat finansowych się nie udały. Zaangażowaliśmy się bardzo mocno w działania przeciw powstaniu Nord Stream 2 czując za sobą poparcie Stanów Zjednoczonych. W momencie, kiedy zmieniła się ekipa w Białym Domu i Stany Zjednoczone przestały być naszym sojusznikiem w walce przeciwko Nord Stream 2, a dogadały się z Niemcami, musimy czuć, że nasze bezpieczeństwo, nie tylko energetyczne jest dużo bardziej zagrożone niż wcześniej. Bo, co prawda, nie są to kwestie bezpośrednio połączone, ale jednak jakieś połączenie między bezpieczeństwem energetycznym a militarnym istnieje. I skoro Stany Zjednoczone mogły tak łatwo wycofać się ze współdziałania z nami w kwestii Nord Stream 2, to mogą równie niechętnie pomagać nam w kwestiach bezpieczeństwa, gdyby o taką pomoc zostały poproszone.