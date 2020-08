USA: Pożary znów zaatakowały Kalifornię. Trwa ewakuacja tysięcy ludzi, San Francisco spowił dym

Diane Bustos mówiła, że ona i jej mąż próbowali wyjechać, ale ich samochód się zapalił i musieli uciekać pieszo. - Po drodze zgubiłam but, ale udało mi się. Bóg mnie ocalił - mówiła.

Samo San Francisco pokrył dym. Gdy policja i strażacy chodzili od drzwi do drzwi, starając się ostrzec mieszkańców, aby ewakuowali się, w Vacaville, 100-tysięcznym mieście między San Francisco a Sacramento, wybuchły pożary.

- W całej Kalifornii nasi ludzie są przemęczeni, pożarów przybywa - żali sie Will Powers, rzecznik straży pożarnej.

W Napa 80-letnia Gail Bickett załadowała swoje trzy psy do ciężarówki, aby ewakuować się, gdy ogień płonął już po drugiej stronie ulicy, donosi San Francisco Chronicle. - To przerażające - mówiła kobieta.

- To po prostu nadchodzi. Co kilka lat kolejny pożar - mówi Nylind Stanley. Mieszka w Capell Canyon i mówi, że nakazano mu ewakuację, ale odmówił. Tłumaczy, że tym razem nie ufa strażakom, że uratują jego dom. Tu jest bardzo mało wozów strażackich i samolotów - dodaje Stanley.

Jego sąsiad, Mike Nicholini, przyszedł z łopatkami do wody i rozłożył węże wokół domu. - Jesteśmy przygotowani i gotowi, by zająć się wszystkim, co może się nam przytrafić - mówi Nicholini.

Strażacy przyznają, że ich zasoby są ograniczone. W całej Północnej Kalifornii płoną dziesiątki pożarów. Najtrudniejsze jest to, że wszystkie zaczęły się naraz podczas niedawnych burz z piorunami.

Ciągłe upały wcale nie ułatwiają pracy strażakom.