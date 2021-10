Unijne wiadomości - 16.10.2021. O czym informuje Komisja Europejska obywateli Unii?

Śledzimy twitterowe konto Komisji Europejskiej, by być na bieżąco z najważniejszymi informacjami dotyczącymi Unii Europejskiej. Znajdziesz tu sprawozdania z raportów przygotowanych na zlecenie europejskich instytucji, informacje o najnowszych zmianach wewnątrz wspólnoty, o tym, jak bezpiecznie przemieszczać się po Unii, zapowiedzi konkursów unijnych i wiele innych ciekawych i ważnych informacji.

Od 2018 r. #DiscoverEU łączy tysiące młodych ludzi, budując wspólnotę w całej Europie. W tym roku Komisja Europejska udostępnia 60 000 biletów kolejowych, by umożliwić Europejczykom odkrywanie naszego kontynentu. 🚆🇪🇺

Rak piersi to najczęstszy nowotwór złośliwy wśród kobiet. W jego zwalczaniu pomaga wczesne wykrywanie. Jednak między państwami UE wciąż utrzymują się duże nierówności w dostępie do badań. #EUCancerPlan ma to zmienić. UE przeznaczy na niego 4 mld euro.

