Ukraina uderzy na Krym? Jest odpowiedź dowódcy armii i ministrów

- Mamy swoje strategie i cieszę się, że Rosja je analizuje. Czy mamy strategię odzyskania teraz Krymu w sposób militarny? Obecnie mamy strategię odzyskania Krymu. W jaki sposób, czy to będzie ścieżka wojenna, czy jakakolwiek inna - to zależy od wielu czynników - mówił w jednym z programów telewizyjnych szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow. „Na dziś mogę powiedzieć, że to jest niemożliwe. Jak będzie jutro czy za rok, będziemy obserwować, ale to nie jest takie proste” - dodał, cytowany przez portal Dzerkało Tyżnia.