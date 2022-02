Kijów: niskie ryzyko inwazji rosyjskiej. Biały Dom też zmienia retorykę

Podczas konferencji prasowej minister Reznikow przedstawił najnowsze informacje dotyczące koncentracji wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą oraz aktualną ocenę potencjalnych planów Moskwy. Co najważniejsze, nie widać formowania jednostek uderzeniowych na anektowanym przez Rosję Krymie, ani przy granicy ukraińskiej w Rosji i na Białorusi. W ostatnich dniach nie odnotowano poważnych zmian sytuacji na granicy. Strona ukraińska podała też najnowsze szacunki dotyczące liczebności sił rosyjskich. To ok. 115 tys. żołnierzy sił lądowych: w przygranicznych obwodach Rosji, na Białorusi, na okupowanym Krymie i w okupowanej części Donbasu.