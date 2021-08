Tylko zaszczepieni przeciwko koronawirusowi będą mogli podróżować do USA. Biden myśli o otwarciu Ameryki

Administracja prezydenta Joe Bidena podejmuje pierwsze kroki w kierunku wprowadzenia wymogów, aby prawie wszyscy obcokrajowcy odwiedzający Stany Zjednoczone zostali za-szczepieni przeciwko koronawirusa, powiedział jeden z urzędników Białego Domu.

Wymóg ten stanowiłby część stopniowego łagodzenia przez administrację waszyngtońską ograniczeń w podróżowaniu do USA dla obcokrajowców. Nie ustalono jeszcze dokładnego harmonogramu, ponieważ międzyagencyjne grupy robocze bada-ją, jak i kiedy można będzie bezpiecznie powrócić do normalnych podróży do Stanów Zjednoczonych.

Oczekuje się, że wszyscy obcokrajowcy wjeżdżający do tego kraju, z pewnymi tylko wyjątkami, będą musieli zostać za-szczepieni przeciwko COVID-19, aby wjechać do USA.

Wspomniany urzędnik, który wypowiadał się dla agencji AP pragnął zachować anonimowość przekazując przygotowywane przez Waszyngton zasady łagodzenia restrykcji w podróżowaniu do Ameryki.

Administracja prezydenta Bidena utrzymała restrykcje w podróżowaniu, które poważnie ograniczyły międzynarodowe podróże do USA. Powodem, jak tłumaczono, jest szybkie rozprzestrzenianie się wariantu Delta koronawirusa, najgroźniejszego i dominującego obecnie szczepu Covid-19. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zabrania się wjazdu do Stanów Zjednoczonych osobom spoza USA, które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały w Chinach, europejskiej strefie Schengen, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Brazylii, Republice Południo-wej Afryki i Indiach.