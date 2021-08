Światowa Organizacja Zdrowia: powstrzymajmy się ze "szczepieniami wzmacniającymi".

Co najmniej do końca września tego roku należy zrezygnować ze "szczepień wzmacniających” , czyli podawania trzeciej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi, apeluje Tedros Adhanom Ghebreyesus , dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Te słowa kieruje on do bogatych państw, które chcą skorzystać z zachęt między innymi takich producentów szczepionek, jak Pfizera i szykują się do podawania trzeciej dawki szczepionki. Jej celem jest wzmocnienie organizmu przeciwko koronawirusowi. Izrael już stosuje tę zasadę wobec ludzi powyżej 60 roku życia i jak na razie nie cieszy się ona popularnością wśród pacjentów.

Ghebreyesus przekonuje, że „wzmacniająca szczepionka” powinna być zawieszona do czasu, kiedy co najmniej dziesięć procent populacji w każdym kraju na kuli ziemskiej zostanie zaszczepione przeciwko Covid-19. Światowa Organizacja Zdrowia wielokrotnie zwracała uwagę na nierówności w zaszczepieniu ludzi przeciwko Covid w wielu krajach. Najbardziej pod tym względem poszkodowany jest Czarny Ląd, gdzie szczepionek przeciwko Covid-19 jest dramatycznie mało, a kraje bogate niechętnie dzielą się preparatami z Afryką.